Уиллем Дефо послушал русские народные песни на Венецианской биеннале

Звезда Голливуда Уиллем Дефо посетил павильон России на Венецианской биеннале. Об этом в телеграм-канале сообщил ансамбль «Толока».

Хор опубликовал кадры, на которых Дефо с улыбкой слушает народные песни в исполнении «Толоки». Представители ансамбля отметили, что звезда «Взвода» посмотрел российский перфоманс, а после для него сыграли «Коробочку».

«Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у других культур. Верим, что она достойна мирового признания», — добавили в «Толоке».

В Евросоюзе предупреждали власти Италии, что допуск на Венецианскую биеннале России станет нарушением европейских санкций. Еврокомиссия лишила организаторов выставки гранта в два миллиона евро за приглашение россиян.

Россия вернулась на Венецианскую биеннале впервые с 2022 года: павильон работал на мероприятиях с 5 по 8 мая. Однако для обычных зрителей его закрыли, посещение оказалось доступно только для экспертов и журналистов.