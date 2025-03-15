Уходит эпоха. Ближайшие концерты HammAli & Navai станут последними

После концертов в Москве и Санкт-Петербурге участники рэп-дуэта HammAli & Navai займутся сольной карьерой. Их директор Рауф Гасанов сообщил об этом в Instagram*.

«Уходит эпоха. Дальше у каждого свой сольный путь», — объявил он.

Гасанов сообщил, что майские концерты HammAli & Navai в московском в «Мегаспорте» и петербургском «Ледовом дворце» станут последними. Он признался, что тяжело пережил завершение сотрудничества, поблагодарил музыкантов за совместную работу и пожелал успехов.

Рэп-дуэт выступал с 2016 года. За девять лет HammAli (Александр Громов) и Navai (Наваи Бакиров) выпустили хиты «Прятки», «Птичка» и «Пустите меня на танцпол».

Осенью 2024 года Громов женился. На свадьбе HammAli в Сочи приехали Бакиров, Сергей Жуков из группы «Руки Вверх» и другие звезды.

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