Певец HammAli сыграл свадьбу в Сочи

Российский музыкант Александр Громов, выступающий под псевдонимом HammAli в дуэте HammAli & Navai, сыграл свадьбу в Сочи. Об этом сообщил МУЗ-ТВ .

На торжественной церемонии присутствовали коллега HammAlli по группе Navai, а также ряд других известных артистов, включая Сергея Жукова и Elmana с супругой.

Исполнитель выбрал для свадьбы классический черный костюм с галстуком-бабочкой. Его избранница была одета в длинное платье с блестящими узорами и длинной фатой.

В ходе торжества HammAlli преподнес своей невесте особый подарок — посвятил ей трогательную авторскую песню о любви. Девушка расчувствовалась и вышла к жениху, чтобы исполнить с ним медленный танец. Также на свадьбе прозвучали композиции самого рэпера и совместный трек «Последний поцелуй» с Сергеем Жуковым.

Поклонники артиста были удивлены новостью о его женитьбе, так как HammAlli ранее не делился подробностями своей личной жизни.

Ранее фигуристка Александра Трусова объяснила, почему решила не медлить со свадьбой. По ее словам, ей важно быть рядом с любимым, однако у Макара Игнатова часто бывали тренировки в Cанкт-Петербурге, что сказывалось на отношениях пары. В итоге фигуристы заключили брак спустя полгода после начала отношений.