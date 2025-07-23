Уехавший за границу Меладзе расширил бизнес в России

Певец Валерий Меладзе расширил бизнес в России и решил заниматься арендой недвижимости. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артист внес изменения в зарегистрированную в 2004 году компанию, расширив список разрешенной деятельности на три пункта. Обновления затронули сферу управления и аренды недвижимости.

Журналисты обратили внимание, что до этого среди отмеченных видов деятельности ранее было только то, что связано с телевещанием и концертной деятельностью. Изменений в этот перечень Меладзе не вносил 21 год.

Кроме того, в России продолжает работу ООО «Вантаж», приносящее певцу примерно 15 миллионов рублей дохода. Этой компании принадлежит торговый центр в районе Восточное Бирюлево.

Ранее Меладзе закатил грандиозный юбилей в Испании. Торжество обошлось ему в миллион рублей. Для праздника был закрыт ресторан в элитном гольф-клубе в Марбелье.