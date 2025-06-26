Меладзе отпраздновал юбилей в Испании за миллион рублей

Валерий Меладзе закатил юбилей в Испании на миллион рублей. Специально для торжества пришлось закрыть ресторан в элитном гольф-клубе в Марбелье, сообщил Telegram-канал Shot .

Свой 60-летний юбилей артист отметил в ресторане Magna Café Marbella, который арендовал за две тысячи евро. Также он заплатил 60 евро за работу бара в течение четырех часов. Для гостей подготовили меню на русском языке — за каждого гостя Меладзе отдал еще по 200 евро.

На празднике подавали говяжью вырезку, перчики падрон, креветки пиль-пиль, филе сибаса. Кульминацией праздника стал огромный торт с лесными ягодами. Среди напитков были смузи за 15 евро, коктейли и шампанское, бутылка которого стоила 65 евро.

Среди гостей были брат певца Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, дети и близкие родственники. Для праздника пригласили ведущего и DJ. По просьбе юбиляра музыка не звучала — Меладзе хотел провести вечер в тишине. Затем он сам вышел на сцену и исполнил свои хиты. Кстати, за аренду музыкального оборудования пришлось доплатить.

В 90-е Меладзе ворвался в шоу-бизнес и быстро стал одной из главных звезд. Но в феврале 2022 года его статус изменился. Теперь он выступает за границей перед русскоязычной аудиторией и тайно приезжает в Россию для выступления на корпоративах.