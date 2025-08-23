Уехавший из России Моргенштерн подал заявку для ликвидации ИП
Обосновавшийся в Израиле рэпер Алишер Моргенштерн* подал заявку в налоговую службу о ликвидации своего ИП. Об этом со ссылкой на базу данных системы СПАРК сообщило агентство «Москва».
Заявление по форме Р26001 (о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) исполнитель* подал 15 августа.
Окончательно фирма прекратит свое существование в течение 10 дней, то есть в ближайший вторник, 25 числа последнего месяца лета.
В первой половине января следователи завели против Моргенштерна* уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента.
По ходатайству криминалистов суд арестовал земельный участок с домом и нежилым зданием артиста* в городском округе Истра Московской области.
В это время рэпер* проходил лечение от наркотической и алкогольной зависимости в израильском рехабе, откуда вышел только в начале июня, объявив, что сделал первый шаг в «забытый и чистый мир».
*Признан в России иностранным агентом.