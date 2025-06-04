«Начал жить». Моргенштерн объявил о выходе из рехаба после пяти месяцев

Вышедший из рехаба Моргенштерн пообещал больше не употреблять

Поездка в рехаб для рэпера Алишера Моргенштерна* затянулась на пять месяцев. На своей странице в Instagram** исполнитель объявил, что наконец признал причины зависимости и готов меняться к лучшему.

В подтверждение своих слов рэпер опубликовал серию снимков, сделанных во время лечения. Моргенштерн* добавил, что планировал заехать только на месяц, чтобы «провести детокс» и продолжить привычный ему образ жизни.

«Скажу коротко: вместо „бросить пить“ я начал жить Вместо „прийти в норму“ я пришел к себе. Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять», — написал он.

Музыкант добавил, что пять месяцев оказались небольшим сроком, но первым и самым важным шагом в давно забытый чистый мир.

В конце апреля этого года общественное движение «Зов народа» предложило снять с Моргенштерна* статус иностранного агента. Авторы инициативы пояснили, что артист встал на путь исправления: начал помогать детям и свел «дьявольские» татуировки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии 360.ru призвал не верить в искренность исполнителя. Он пояснил, что якобы исправившийся Моргенштерн* просто решает коммерческие вопросы и рассчитывает на получение гонораров, которых лишился после эмиграции.

*Признан в России иностранным агентом.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.