Уехавшего из России актера Семена Трескунова оштрафовали на 40 тысяч рублей

Переехавший в Испанию актер Семен Трескунов* нарушил закон об иноагентах. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал его на 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Правоохранители составили протокол по части первой статьи 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». За это нарушение актеру грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Суд признал его виновным и обязал выплатить 40 тысяч рублей.

Трескунов* известен по ролям в сериале «Ивановы-Ивановы», а также в фильмах «Родные» и «Призрак». RT сообщил, что в 2022 году вышел сериала «Конец света», в котором он исполнил роль сына Князя Тьмы. Актер переехал в Израиль, затем обосновался в Испании.

Статус иноагента безуспешно пытался оспорить комик Данила Поперечный*. Суд отклонил его иск об исключении из реестра Минюста.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.