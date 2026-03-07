Уехавшая из России Агалакова пожаловалась, что лишилась родни из-за своего отношения к СВО

Агалакова рассказала, что от нее отказались родственники из-за отношения к СВО

Из-за политических взглядов с бывшей ведущей Первого канала Жанной Агалаковой* прекратили общаться некоторые родственники. Об этом она рассказала в интервью на одном из Youtube-каналов .

По словам телеведущей, родственники исчезли из ее жизни после начала спецоперации на Украине. Она заявила, что понимает их, особенно теперь, когда имеет статус иноагента.

Журналистка не осуждает близких, отказавшихся от общения. При этом она отметила, что ей больно из-за их поведения.

«У меня и до этого было не так много родни, а сейчас моя семья — это родственники моего мужа», — пояснила Агалакова*, которая сейчас живет в Европе.

Минюст включил журналистку в список иностранных агентов в середине февраля прошлого года. По информации ведомства, она распространяла фейки о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике.