Поплавская призвала ударить по Банковой после атаки ВСУ по резиденции Путина

Она подчеркнула, что ответ России на выходку украинского лидера Владимира Зеленского должен стать сопоставимым, и в качестве цели предложила ударить по Банковой.

«Гнида и есть гнида. Сомневаюсь, что в Кремле не ожидали от Зеленского подобной выходки. А координировали террористическую атаку 100% в Лондоне. Ну, надеюсь, это тот самый случай, когда можно ударить по Банковой. Хотя это можно было сделать сразу после того, как вражеский беспилотник прилетел по Кремлю в 2023 году», — написала Поплавская.

О попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина на Валдае сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на место прилетел целый рой из более чем 90 дронов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что Путин рассказал об украинской атаке президенту США Дональду Трампу, которого шокировало это сообщение.

По словам представителя Кремля, американский лидер поблагодарил Бога, что отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk.