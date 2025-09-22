«Ударили в самое сердце». Юморист Соболев раскрыл, почему Надежда Сысоева расплакалась на шоу «Токсики»

Бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Надежда Сысоева расплакалась, услышав шутки про опухоль груди. Об этом юморист Илья Соболев рассказал на шоу Карена Адамяна «50 вопросов», запись опубликовали в паблике «Макарена» в соцсети «ВКонтакте» .

Сысоева стала гостьей шоу-прожарки «Токсики», которое вели Соболев и комик Ян Зубков. Юморист рассказал журналисту, что шутки над артисткой закончились тем, что она рассердилась. Затем прервала выступление Зубкова и «послала его».

Соболев объяснил, что комик произнес несколько жестоких шуток про Сысоеву, две из которых касались темы опухоли груди. При этом отметил, что некоторые из них убрали еще перед съемкой. Еще более оскорбительные даже не вошли в финальный монтаж шоу.

По словам юмориста, две шутки, после которых Сысоева расплакалась, убрали, но предшествующие оставили, чтобы зрителям было понятно дальнейшее отношение артистки к Зубкову. Как отметил Соболев, последние панчи «ударили в самое сердце» артистки.

«Она сломалась, я вставал, утешал ее, успокаивал. У нее страшная ситуация — мама умерла, и он об этом шутил. Ну как ты это оставишь, мы убрали», — признался юморист.

