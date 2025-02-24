Звезда Comedy Woman Сысоева призналась, что не ищет богатого мужа

Известная участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева в интервью Леди Mail раскрыла список качеств, которыми, по ее мнению, должен обладать идеальный партнер.

Актриса подчеркнула, что для нее имеют значение такие черты, как доброта, благородство, смелость, ответственность, харизма и чувство юмора. Кроме того, ей важно, чтобы человек хорошо относится к детям и животным.

«Откровенно говоря, я никогда не была в активном поиске, мужчины всегда добивались меня», — добавила артистка.

Комментируя материальную сторону отношений, она заявила, что богатство не является для нее приоритетом. На взгляд Сысоевой, мужчина должен найти свое призвание и развиваться в выбранной сфере.