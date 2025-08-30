«Удалось их раскачать». Шаман поделился эмоциями от концерта в КНДР

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, поделился впечатлениями от выступления в Пхеньянском дворце спорта в КНДР. Артист признался Пятому каналу , что на всю жизнь запомнит это выступление.

Дронов отметил, что его поездку согласовали на самом высоком уровне с двух сторон. Выступление в Пхеньяне он считает знаковым в своем творчестве и карьере.

«Конечно, публика достаточно сдержанная. Но мне удалось их раскачать. Я не думал, что будет такая реакция — как на настоящем рок-концерте. Но она была, у меня это получилось», — рассказал артист.

Дронов не скрывает, что поедет в КНДР еще раз, если его пригласят. По его словам, он испытал непередаваемые ощущения, когда во время концерта даже лидер КНДР Ким Чен Ын встал под его песню «Встанем», а за ним и остальной зал. Он почувствовал, что все делает правильно.

Дронов также признался, что мечтает о том, чтобы песни на русском языке услышал весь мир. И эта мечта начинает постепенно сбываться.

В КНДР Дронов выступил на масштабном концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации.