«Удалось их раскачать». Шаман поделился эмоциями от концерта в КНДР
Шаман: зрители в Пхеньяне отреагировали как на настоящем рок-концерте
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, поделился впечатлениями от выступления в Пхеньянском дворце спорта в КНДР. Артист признался Пятому каналу, что на всю жизнь запомнит это выступление.
Дронов отметил, что его поездку согласовали на самом высоком уровне с двух сторон. Выступление в Пхеньяне он считает знаковым в своем творчестве и карьере.
«Конечно, публика достаточно сдержанная. Но мне удалось их раскачать. Я не думал, что будет такая реакция — как на настоящем рок-концерте. Но она была, у меня это получилось», — рассказал артист.
Дронов не скрывает, что поедет в КНДР еще раз, если его пригласят. По его словам, он испытал непередаваемые ощущения, когда во время концерта даже лидер КНДР Ким Чен Ын встал под его песню «Встанем», а за ним и остальной зал. Он почувствовал, что все делает правильно.
Дронов также признался, что мечтает о том, чтобы песни на русском языке услышал весь мир. И эта мечта начинает постепенно сбываться.
В КНДР Дронов выступил на масштабном концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации.