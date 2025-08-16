Шаман покорил жителей Пхеньяна своим выступлением

Шаман выступил перед Ким Чен Ыном в день 80-летия освобождения КНДР

Выступивший на масштабном концерте во Дворце спорта в Пхеньяне певце Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) впечатлил зрителей и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи , мероприятие посвятили 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации.

Шаман исполнил песни «Моя Россия», «Встанем» и другие композиции. В ходе концерта артист размахивал флагами России и КНДР, чем вызвал восторг зрителей.

Кроме известного российского артиста, на сцену вышли ансамбли «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск. Всем российским гостям зрители вручили корзины с цветами.

Свою благодарность артистам выразил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал их выступление вкладом в развитие дружественных отношений с Россией и поблагодарил за подаренные впечатления.

Российская делегация во главе с заместителем министра культуры России Андреем Малышевым прибыла в Пхеньян в минувший четверг, 14 августа для участия в праздновании 80-й годовщины Корейского полуострова от японской оккупации. Праздничный концерт во Дворце спорта прошел на следующий день.