«Учусь не бояться». Алсу анонсировала песню о разводе

Певица Алсу готовится выпустить первую песню после сообщения о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Отрывок клипа она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Я учусь не бояться разлук тишины», — спела Алсу в опубликованном фрагменте.

На видео одетая в черное платье артистка разрывает листок бумаги, предположительно, фотографию. За несколько часов пост собрал сотни комментариев поклонников, в том числе отметилась певица Любовь Успенская.

«Люблю», — коротко написала она.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара была в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей — двух дочерей и сына. На днях певица впервые высказалась о произошедшем, заявив, что у нее все хорошо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.