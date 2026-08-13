Участница шоу «Выжить в Самарканде» не взяла миллион рублей от Квитатиани

Певец и борец Торнике Квитатиани, победивший в реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», рассказал, что участница проекта Любовь Оленина отказалась принять от него миллион рублей в подарок. Об этом он заявил в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, интервью опубликовано в «VK Видео» .

«Я пообещал [Олениной] миллион, я связался, и она сказала: „Не хочу“. Она отказалась», — сказал он.

Квитатиани также добавил, что подарил 500 тысяч рублей другому участнику телепроекта — сироте Александру Арзанову. Этой весной борец оплатил блогеру год аренды квартиры в Москве, как и обещал.

Кроме того, Квитатиани признался, что за победу в двух проектах — «Вызов» и «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» — он получил 15 миллионов рублей. В первом реалити-шоу он выиграл пять миллионов рублей, а во втором — 10 миллионов.

В апреле Оленина в своих соцсетях объяснила, что отказалась от денег Торнике, но он свое слово сдержал. Вместе они решили направить миллион рублей на благотворительность.

Ранее Квитатиани рассказывал, что планирует часть выигрыша — пять миллионов рублей — направить на строительство собственного дома.