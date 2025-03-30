Победитель шоу «Выжить в Самарканде» отдаст часть 10-миллионного приза

Победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Торнике Квитатиани выиграл 10 миллионов рублей и пообещал, что часть приза потратить на помощь другому участнику проекта, Саше Арзанову. Посмотреть 11-й выпуск игры можно на Rutube.

Торнике отметил, что пять миллионов рублей он направит на строительство собственного дома. Он добавил, что на некоторую часть хочет помочь одному из участников шоу.

«У нас на проекте был сирота, Саша Арзанов. У него нет квартиры. Я оплачу его год аренды квартиры в Москве», — заявил он.

Торнике признался, что подумал об этом еще тогда, когда узнал историю Арзанова. Он решил, что если выиграет, то обязательно ему поможет. Еще один миллион рублей Квитатиани решил подарить Любови Олениной. Остальное отправится в фонды.

В начале марта проект добровольно покинула певица Ольга Серябкина. Она считалась фаворитом звездной команды, но решила уйти, признавшись, что очень скучает по семье и маленькому сыну.