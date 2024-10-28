Участница шоу «Дом-2» Хромина пострадала от действий рязанских косметологов

Участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина пострадала от некомпетентности рязанских косметологов. Пост с жалобой на медиков девушка опубликовала в своем Telegram-канале.
По словам Хроминой, после операции на груди у нее остались небольшие шрамы. Находясь проездом в Рязани она решила обратиться к местным косметологам. Участнице телестройки предложили «чудодейственную» процедуру от шрамов. Однако после нее девушка получила обратный эффект.
Хромина отметила, что после этого косметолог в Москве назначил ей комплекс процедур, после которых появились «изменения в лучшую сторону».
Ранее в Сочи пропала участница шоу «Дом-2» Кристина Рэй. После участия в проекте девушка переехала на курорт. По данным «Лиза Алерт», о ее местонахождении ничего неизвестно с 28 сентября.
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