Участница шоу «Дом-2» и «Перезагрузка» Кристина Рэй пропала в Сочи

В Сочи пропала участница шоу «Дом-2» и «Перезагрузка» Кристина Рэй (настоящая фамилия — Кожевникова). Информация об исчезновении девушки появилась на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«С 28 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — указали волонтеры.

Известно, что в день исчезновения она была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. Активисты организации, участвующие в поиске, уточнили, что пропавшей 35 лет, ее рост составляет 182 сантиметра, у девушки зеленые глаза, каштановые волосы и среднее телосложение.

Кристина Рэй прославилась своей яркой внешностью. У нее были большие губы, дреды, кольцо в носу и пирсинг в виде золотых рогов на лбу. Она была участницей реалити-шоу «Дом-2», также принимала участие в передаче «Перегрузка».

После участия в этих проектах, по данным Telegram-канала Kub Mash, девушка изменила внешность, избавившись от всех этих эпатажных вещей, и переехала на курорт.