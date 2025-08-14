Участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Александрова умерла после ДТП с лосем

Специалисты НИИ имени Склифосовского не спасли получившую серьезные травмы в аварии с лосем модель Ксению Александрову. О смерти тридцатилетней Вице-Мисс Россия 2017 и участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2017» сообщило модельное агентство ModusVivendiS на своей странице в Facebook*.

В агентстве уточнили, что Александрова скончалась вечером во вторник, 12 августа.

«Ксения была яркой, талантливой и необыкновенно светлой. Она умела вдохновлять, поддерживать и дарить тепло всем, кто был рядом», — указали в публикации.

Telegram-канал Baza уточнил, что авария с участием модели произошла в июле. Во время поездки по Тверской области ее автомобиль столкнулся с лосем.

Животное пробило лобовое стекло с пассажирской стороны, где находилась Ксения. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Врачи до последнего бились за жизнь модели, но спасти не смогли.

В конце июня выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию на 54-м километре автодороги Ижевск — Сарапул. Водитель автомобиля Toyota Avensis наехал на выбежавшего из леса сохатого и от удара вылетел с дороги. В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.