В Удмуртии произошло смертельное ДТП

В Сарапульском районе Удмуртии на 54-м километре автодороги Ижевск — Сарапул произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Авария случилась днем 21 июня. Автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого был 41-летний мужчина, наехал на выбежавшего на трассу лося, после чего вылетел с дороги.
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП началось расследование.
Ранее стало известно, что машина вылетела в кювет и перевернулась у болота на востоке Москвы. Пострадала девушка, находившаяся за рулем транспортного средства. Ей потребовалась госпитализация.
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