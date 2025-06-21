В Удмуртии произошло смертельное ДТП

В Сарапульском районе Удмуртии на 54-м километре автодороги Ижевск — Сарапул произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария случилась днем 21 июня. Автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого был 41-летний мужчина, наехал на выбежавшего на трассу лося, после чего вылетел с дороги.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП началось расследование.

Ранее стало известно, что машина вылетела в кювет и перевернулась у болота на востоке Москвы. Пострадала девушка, находившаяся за рулем транспортного средства. Ей потребовалась госпитализация.