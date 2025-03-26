Участника «Голоса» Эмиля Кадырова задержали за махинации с «Пушкинской картой»

Певца Эмиля Кадырова, участвовавшего в популярном шоу «Голос», задержали в Москве за хищения при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По версии следствия, подозреваемый действовал сообща со своей знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя концертного зала «Эльдар». Вместе они организовывали фиктивные концерты, билеты на которые раскупали через Пушкинские карты.

Зал получал деньги из бюджета, однако на самом деле выступления не проводились. Ущерб составил больше миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

«С фигурантами проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее в Москве задержали племянника артистки Екатерины Варнавы. Молодой человек получал проценты, работая курьером у телефонных мошенников.