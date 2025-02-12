Задержанный за мошенничество племянник Варнавы зарабатывал на процентах

Работавший курьером у телефонных мошенников и задержанный при передаче денег в Мытищах 19-летний молодой человек получал проценты за свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что на курьера злоумышленников полицейских вывели сотрудники банка, куда обратилась поверившая звонкам злоумышленников 87-летняя пенсионерка.

В ходе общения с правоохранителями женщина рассказала, что с ней связались представители финансового учреждения, убедили снять со счета все деньги и передать курьеру, который обеспечит безопасность средств.

Дальнейшие действия пенсионерки контролировали сотрудники полиции. Они предоставили ей муляж на 350 тысяч рублей, которые женщина отдала прибывшему к ней домой 19-летнему курьеру.

Правоохранители задержали молодого человека. По факту мошенничества полицейские завели уголовное дело.

В ходе допроса подозреваемый признался, что предложение о работе курьером получил в одном из мессенджеров. В его обязанности входил сбор денег по указанным адресам и перевод на банковские счета работодателей. За выполнение работы юноша получал от одного до 1,5% от перечисленных сумм.

Сейчас криминалисты устанавливают других участников криминальной схемы и принимают меры для их задержания.

По данным прокуратуры Московской области, суд арестовал задержанного курьера. Источник 360.ru уточнил, что обвиняемый в соучастии в мошеннической схеме молодой человек — племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы.