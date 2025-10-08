Участник «голой вечеринки» упал с третьего этажа и попал в реанимацию в Париже

Рэпер Vacio попал в реанимацию после падения в Париже

Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, упал в Париже с высоты трех этажей и пролетел сквозь стеклянную крышу. Его друзья рассказали о произошедшем в соцсетях, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, несчастный случай произошел прошлой ночью. После падения рэпер получил тяжелые травмы и сейчас находится в критическом состоянии в реанимации.

У россиянина нет страховки во Франции, поэтому друзья планируют открыть сбор средств на его лечение.

Рэпер Vacio пришел на «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой в одном носке на своих гениталиях. Он получил 15 суток за мелкое хулиганство и крупный штраф по статье о пропаганде ЛГБТ*. Также музыканту вручили повестку в военкомат. Позже выяснилось, что Васильев сбежал из России.

*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.