Участник «Битвы экстрасенсов» начал зарабатывать миллионы на продаже осиновых кольев

Доход экстрасенса и блогера Александра Шепса от продажи различных магических атрибутов составляет порядка двух миллионов рублей в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Участник «Битвы экстрасенсов» продает пауков, осиновые колья, «магические» камни и украшения. Авторский браслет от Шепса обойдется покупателю в 145 тысяч рублей, а ритуальный кол, который в полнолуние нужно воткнуть в осину или в могилу — 1,1 тысячи рублей.

По данным канала, несмотря на ведение бизнеса, у экстрасенса нет ни действующих компаний, ни ИП. Необычные товары он продает с помощью знакомого предпринимателя из Самары.

Средний чек в его магазине составляет 2,5 тысячи рублей, а оборот кассы — около двух миллионов в месяц. Также блогер получает деньги от личных приемов и проведения обрядов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко призвал включить в уголовную статью о мошенничестве гадания, ритуалы по снятию порчи, астрологические консультации и другие эзотерические услуги. Также он предложил поднять штрафы за мошенничество до одного миллиона рублей.