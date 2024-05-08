Участие Ивлеевой в шоу «Орел и решка» опровергли | 360°

08 мая 2024, 15:35
Участие Ивлеевой в шоу «Орел и решка» опровергли
Продюсер Крапивина: Ивлеева не имеет отношения к проекту «Орел и решка»
Украинский продюсер Нателла Крапивина опровергла участие российского блогера Насти Ивлеевой в ее программе о путешествиях «Орел и решка». Об этом она написала в Telegram-канале.
«Бренд „Орел и решка“ принадлежит моей компании. И производить этот проект можем только мы», — подчеркнула она.
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Крапивина предположила, что Ивлеева создаст собственное шоу. В нем блогер может снимать «хоть до старости». Однако к проекту «Орел и решка» она не имеет никакого отношения, подытожила продюсер.
Telegram-канал «БП Онлайн» предложил снимать новые выпуски туристической программы по городам России. Ивлеева заявила, что работает над проектом. Других подробностей о передаче блогер не привела.
В декабре 2023 года Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. После этого мероприятия многие звезды лишились крупных рекламных контрактов.
Анастасия Ивлеева
Телевидение
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