Ивлеева намекнула, что вернулась к съемкам «Орла и решки» | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 09:47 Ивлеева намекнула, что вернулась к съемкам «Орла и решки» РИА «Новости»

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Скандально известный российский блогер Анастасия Ивлеева заинтриговала поклонников, заявив, что вернулась к съемкам туристическом программы «Орел и решка». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «БП Онлайн» предложил снимать новые выпуски «Орла и решки» по городам России. Ивлеева ответила на эту публикацию.

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«Девочки, не поверите, в процессе!» — сообщила она.

Ивлеева была ведущей передачи на канале «Пятница!». До скандала из-за «голой вечеринки» ее считали одним из самых успешных блогеров в России.

В декабре 2023 года Ивлеева организовала вечеринку в столичном клубе «Мутабор», сделав дресс-кодом минимум одежды. После мероприятия на нее и других известных участников обрушилась волна негатива. Суды Москвы приняли несколько исков о взыскании морального ущерба с Ивлеевой.