Убили и выбросили с балкона. Семья певца Кунгурова выдвинула свою версию его смерти

Отец певца Кунгурова: сына убили в квартире, а потом сбросили его тело с балкона

Родственники певца Евгения Кунгурова снова попытались привлечь внимание к обстоятельствам его гибели, категорически отрицая версию о суициде. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале отец артиста заявил, что его сына убили.

Родственники певца поставили результаты следствия под сомнение и привели свои аргументы. По словам отца артиста, они недавно получили протокол осмотра места происшествия, где говорились, что в квартире нашли лезвие от ножа.

«Знаете, какое заключение? На лезвии ножа и ручке нет следов рук», — заявил он.

Второй момент, вызвавший сомнение, — траектория падения и характер травм, полученных артистом. Кунгуров упал за 1,5 секунды, тело приземлилось, зафиксировалось, а потом завалилось, причем не на спину, а больше на бок.

Отец артиста назвал заключение медиков абсурдным, пояснив, что при падении 90-килограммового мужчины «кости должны вылезти наружу», а они только трещины на пятках зафиксировали. Он заявил, что его сына убили в квартире, а потом сбросили с балкона. Родственники певца потребовали тщательного расследования и пересмотра дела.

Как пояснил адвокат отца Кунгурова Евгений Черноусов, уголовное дело до сих пор не возбудили, только провели проверку. Кроме того, он заявил о необходимости проведения следственного эксперимента с манекеном, так как у Кунгурова была черепно-мозговая травма, полученная им, вероятно, при жизни. Он не исключил, что убийство артиста замаскировали под суицид.

Прошлой осенью родственники погибшего артиста рассказывали, что жена сына, Ирина Меледина, материла его, изводила, заставляла работать и пугала, что лишит общения с детьми.