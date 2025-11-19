Обзывала и изводила. Семья раскрыла, как жена общалась с Кунгуровым до его смерти

Семья заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, ушедшего из жизни в 40 лет, рассказала, как тяжело ему было в последние годы и какую роль в этом сыграла его супруга Ирина. В студии «Пусть говорят» на Первом канале родители певца потребовали вновь расследовать обстоятельства его смерти.

На передачу не пришла только вдова артиста Ирина Меледина. После его смерти она перестала общаться с семьей покойного мужа, стала вести закрытый образ жизни. По словам его родителей, женщина решила сменить детям фамилию отца на фамилию своего первого мужа и не дает им видеться с внуками.

Как рассказал Виктор Кунгуров, после похорон жена сына сначала вела себя достойно. Присылала им фото и видео, звонила, а затем неожиданно объявила, что решила взять паузу на неопределенный срок и исчезла.

«Полтора года я пишу, звоню — ни ответа, ничего. Я подал в суд, чтобы добиться встреч с внуками, но началось всяческое затягивание этого процесса», — сказал он.

Отец артиста пояснил, что они подали первое исковое заявление еще в декабре 2024 года, но заседание до сих пор не состоялось.

Его слова подтвердила сестра певца Юлия. Она не видела племянников с мая 2023 года. Женщина также рассказала, что жена брата не стеснялась материть его при жизни.

Однажды Кунгурову было негде ночевать, ведь супруга сдала квартиру в аренду, а его отправила жить как бомжа под забор. Родственники тогда ему помогли, но возник вопрос, почему у знаменитого артиста не было денег на жизнь. Юлия пояснила, что он все деньги перечислял Ирине, которая была буквально помешана на них, хотела быть богатой и состоять в высшем обществе.

Ранее Виктор Кунгуров заявил, что жена сына изводила его, заставляла работать и пугала, что не даст видеться с детьми.