«Убьет меня за это фото». Ольга Орлова поделилась снимком с мужем из Италии

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова выложила редкое фото со своим вторым мужем Валерием из Италии. Снимок появился в аккаунте певицы в Instagram*.

На кадре Ольга и Валерий запечатлены на ужине с друзьями в Милане. Певица призналась, что супругу может не понравиться ее откровенность в Сети.

«У меня самые талантливые друзья во всем мире! Мой меня убьет за это фото, но это будет завтра», — подписала снимок Орлова.

Ранее певица выложила обнаженное фото из ванной во время путешествия во Францию. На снимке Орлова сидит в ванне с пеной перед большим панорамным окном с видом на море и скалы.

В прошлом году Орлова во второй раз стала мамой — у нее родилась дочь. Этой зимой певица полетела с ребенком в Таиланд и рассказала, как девочка перенесла долгое путешествие.

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