Знаменитости 14 мая 2024, 18:17 «Убегать — это проиграть». Бузова рассказала, как Собчак уговорила ее остаться в «Доме-2» Певица Бузова заявила, что телеведущая Собчак уговорила ее остаться в «Доме-2» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая Ксения Собчак в начале шоу «Дом-2» уговорила Ольгу Бузову не покидать телестройку. В проекте «Дерзкая готовка» на YouTube певица рассказала о влиянии журналистки на свою карьеру.

«Собчак сыграла вообще для меня ключевую роль», — отметила Бузова.

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Она пояснила, что в начале проекта захотела уйти из-за негативного отношения к себе со стороны других участников. Она тяжело переживала унижения, оскорбления и другие обиды. Однако Собчак, будучи ведущей проекта, остановила будущую артистку.

«Она меня успокоила. Она начала мне говорить очень правильные вещи, что убегать — это проиграть», — рассказала Бузова.

Певица вспомнила, что после общения Собчак подарила ей духи, которые она впоследствии долго использовала, стараясь экономить.

Ранее Бузова потребовала от руководства ТНТ приз за победу в шоу «Дом-2». Она напомнила, что во время розыгрыша недвижимости они с Романом Третьяковым были единственной парой.