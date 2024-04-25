«Где мой дом?» Бузова потребовала от ТНТ главный приз | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 11:06 «Где мой дом?» Бузова потребовала от ТНТ главный приз Телеведущая Бузова потребовала от телеканала ТНТ дом за победу в реалити-шоу Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая и певица Ольга Бузова потребовала от руководителей телеканала ТНТ собственный дом в качестве приза за победу в реалити-шоу «Дом-2». Такое заявление она сделала в эфире программы «УТРО. ТНТ».

По словам Бузовой, ей удалось построить на телепроекте любовь, что было главным условием шоу.

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«На тот момент, когда разыгрывался дом, мы были с Романом Третьяковым единственной парой. Где мой дом?» — заявила телеведущая.

Бузова стала участницей реалити-шоу в 2004 году. Именно он подарил ей наибольшую известность. С 2008 года по 2021-й звезда была ведущей телепроекта.

Ранее Бузова призналась, что три года живет без отношений. Себя она назвала сокровищем для будущего спутника жизни.