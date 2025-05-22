У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» случился приступ прямо в театре

Shot: у звезды «Аутсорса» и «Слова пацана» Лапшиной случился приступ в театре

Актрисе Ольге Лапшиной потребовалась экстренная медицинская помощь. Ей стало плохо в театре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, состояние 63-летней звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» резко ухудшилось во время спектакля «Пигмалион» на сцене Театра Терезы Дуровой. Актриса пожаловалась на резкую боль в сердце, и коллеги вызвали скорую помощь, уточнил собеседник Shot.

Прибывшие на место медики экстренно оказали первую помощь. Лапшиной предложили лечь в больницу, но от госпитализации она отказалась. Ей дали направление на обследование, чтобы выяснить точный диагноз.

Официально эти данные подтверждены не были.

Российская актриса театра и кино родилась в Москве в 1962 году. Она выступала на сцене «Современника», Театра Станиславского и театра «Центр драматургии и режиссуры». На данный момент ее фильмография насчитывает более 100 фильмов и сериалов, наибольшую популярность ей принесли роли в «Аутсорсе» и «Слове пацана».

Ранее стало известно о том, что актриса Марина Денисова экстренно попала в больницу с серьезной травмой.