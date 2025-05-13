«Патовая ситуация». Звезду «Ментовских войн» экстренно госпитализировали

Актриса Марина Денисова попала в больницу с серьезной травмой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Источники издания рассказали, что Денисову отправили в Боткинскую больницу еще два дня назад. Она травмировала ногу.

Актрисе пришлось сделать сложную операцию. Имплант в ногу ей ставили трое хирургов. Сама Денисова записала короткое видео, где назвала ситуацию «патовой» и рассказала, что в тот же госпиталь позднее попала и ее свекровь.

Марина Денисова — российская актриса театра и кино. Наибольшую известность получила благодаря роли в популярном телесериале «Ментовские войны», где снималась в течение нескольких сезонов. Также сыграла в фильме «Лед 3», продолжении успешной спортивной драмы.

Кроме телевизионных проектов, Денисова активно работает в театре, участвует в антрепризных постановках и фестивалях. За ее плечами десятки ролей как в драматических, так и в остросюжетных жанрах.

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