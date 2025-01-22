Звезде «Гусарской баллады» экстренно потребовалась помощь врачей

Звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Лариса Голубкина теряет вес на фоне онкологического заболевания и уже не может встать с постели, сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, 84-летней артистке срочно потребовалась помощь медиков. Она пожаловалась врачам на сильную боль в голове и теле, из-за которой она не может спать без снотворных и обезболивающих препаратов.

Раньше актриса передвигалась на инвалидном кресле, но теперь из-за слабости перестала вставать с кровати, что привело к дополнительным сложностям. От помощи близких артистка отказывается, в ближайшее время будет решаться вопрос о ее госпитализации.

В январе стало известно об ухудшении здоровья актера Бориса Эстрина, получившего известность благодаря сериалам «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки». В Сети появились сообщения, что 55-летний артист обратился в клинику из-за того, что у него немеют ноги. Врачи диагностировали ему сахарный диабет второго типа с осложнениями.