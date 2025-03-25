У звезды фильма «Сволочи» не было проблем с работой

Популярный актер и звезда фильма «Сволочи» Олег Буганов не испытывал проблем с работой, как заявляли об этом СМИ. Об этом в беседе с 360.ru рассказал знакомый артиста.

«Хороший человек, такую историю раздули, не зная ее сути. Человек работал, семья, ребенок!» — сказал он.

Знакомый Буганова добавил, что о состоянии артиста пока ничего сказать не может, поскольку только пытается с ним связаться.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что актера фильма «Сволочи», а также сериалов «Метод Лавровой» и «Погоня за тенью» доставили в реанимацию из-за стресса и депрессии, которые он начал испытывать на фоне потери работы. По данным источника, у 35-летнего Буганова началась рвота с кровью и слабость. Медики приняли решение госпитализировать его.

Ранее адвокат Юрий Падалко в разговоре с 360.ru заявил, что освобожденный по УДО актер Михаил Ефремов займется лечением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).