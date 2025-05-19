У Татьяны Лазаревой потребовали отобрать бизнес в России за пропаганду ЛГБТ

Общественники обратились в московскую прокуратуру с просьбой проверить очередное скандальное заявление Татьяны Лазаревой*. Об этом 360.ru сообщил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

По его словам, телеведущая призывала россиян посетить фестиваль, пропагандирующий ЛГБТ**, а также оказать ему материальную помощь.

«Полагаем, что она и самостоятельно поддерживает бюджет этой организации», — отметил Солдатов.

Если проверка подтвердит, что Лазарева* занималась вовлечением лиц в деятельность экстремистской организации и ее финансированием, то знаменитости светит еще одно уголовное дело.

Директор центра «Сорок сороков» добавил, что в Москве у ведущей остались две функционирующие компании, доход одной из которых в 2024 году составил 1,7 миллиона рублей. Общественники также попросили прокуратуру принять меры для ограничения деятельности организаций.

Ранее Лазарева* рассказала, сколько денег отправляет на поддержку ВСУ. Речь идет о тысячах евро.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.