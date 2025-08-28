У сына Михаила Ефремова от Евгении Добровольской обострилась хроническая болезнь

У второго сына Михаила Ефремова — Николая, родившегося в браке с актрисой Евгенией Добровольской, — после падения из окна летом 2023 года развился рассеянный склероз, он почти не выходит из дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

При этом 34-летний Ефремов-младший не появляется на улице еще по одной причине: он страдает тяжелой формой астмы.

Актер тогда объяснял падение несчастным случаем. Соседи заявляли, что Ефремов злоупотребляет спиртным. В больнице ему сделали несколько операций, но после этого у мужчины начались проблемы с легкими.

Ранее его отец, в апреле вышедший из колонии после ДТП со смертельным исходом, направился в элитный санаторий в Кисловодске на лечение. Кроме того, он бросил пить, больше не садится за руль и часто ходит в церковь.