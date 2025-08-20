Ефремов отправился в элитный санаторий на лечение за 300 тыс. руб после колонии
Актер Михаил Ефремов отправился в элитный санаторий в Кисловодске, где оформил себе программу восстановления после выхода из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Артист проходит реабилитацию после бронхолегочных заболеваний. Проблемы с органами дыхания обострились у Ефремова, пока он находился за решеткой. Актер даже бросил курить, а сразу после выхода на свободу решил первым делом заняться здоровьем.
Ефремов остановился в номере повышенной комфортности — за него он платит 16 тысяч рублей в сутки.
«Вместе с ним — та самая программа восстановления. В нее входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и многое другое», — написали авторы поста.
Программа требует находиться на лечении минимум две недели. Весь отдых с дорогой обошелся актеру в 300 тысяч рублей. Ефремов скрывается от других постояльцев с помощью черных очков и кепки.
Ранее стало известно, что после колонии актер стал регулярно ходить в церковь и полностью отказался от алкоголя.