Ефремов отправился в элитный санаторий на лечение за 300 тыс. руб после колонии

Актер Ефремов купил лечение в элитном санатории за 300 тысяч рублей

Актер Михаил Ефремов отправился в элитный санаторий в Кисловодске, где оформил себе программу восстановления после выхода из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артист проходит реабилитацию после бронхолегочных заболеваний. Проблемы с органами дыхания обострились у Ефремова, пока он находился за решеткой. Актер даже бросил курить, а сразу после выхода на свободу решил первым делом заняться здоровьем.

Ефремов остановился в номере повышенной комфортности — за него он платит 16 тысяч рублей в сутки.

«Вместе с ним — та самая программа восстановления. В нее входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и многое другое», — написали авторы поста.

Программа требует находиться на лечении минимум две недели. Весь отдых с дорогой обошелся актеру в 300 тысяч рублей. Ефремов скрывается от других постояльцев с помощью черных очков и кепки.

Ранее стало известно, что после колонии актер стал регулярно ходить в церковь и полностью отказался от алкоголя.