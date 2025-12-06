У семьи Иосифа Пригожина отобрали квартиру

Мошенники отобрали квартиру у первой семьи Иосифа Пригожина. Об этом продюсер рассказал изданию «Абзац» .

По его словам, одна из микрофинансовых компаний переписала на себя апартаменты на Покровке в Москве. Попытки привлечь правоохранительные органы для решения проблемы результата не дали.

«На Покровке, 38, отняли жилье у детей. Я узнал, когда все случилось, обращения к правоохранительным органам оказались безуспешными», — отметил Пригожин.

Продюсер добавил, что его первой семье теперь приходится снимать квартиру.

«Отсюда и разочарование. Никто не защитил, не помог. Эти люди до сих пор на свободе. Человек, который кинул их, жена работала следователем», — добавил Пригожин.

Ранее певица Лариса Долина впервые подробно рассказал о ситуации со спорной квартирой. По ее словам, мошенники связались с ней еще в 2024 году, а артистка безоговорочно верила каждому их слову.