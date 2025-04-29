У родственников Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

Mash: у матери и брата Блиновской нашли недвижимость и более 3 млн на счетах

У матери и брата Елены Блиновской нашли дорогую недвижимость и несколько миллионов на счетах, при этом сама королева марафонов обанкротилась. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, брат блогерши Александр Останин владеет девятью помещениями в столице. Два из них — принадлежат ему наполовину. У матери — Нины Останиной — три помещения в Москве и одно в Ярославле. На счетах у родственников Блиновской лежит 20 тысяч долларов и три миллиона рублей.

Суд постановил восстановить денежные средства на счетах ИП Блиновской и официально закрепить право собственности на недвижимость за ее законной владелицей — Еленой.

В рамках разбирательства к делу привлекли ряд компаний, связанных с блогершей: «Аквакультура», «Оливия Групп», «Рыбная история», «Дог Осьминог», «Подари Мечту», «Сады Адыгеи», «Перспектива», «Алмаз», «Праймфуд» и «ГУФО».

Ранее стало известно, что Елена Блиновская обжаловала приговор. Ее признали виновной по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд приговорил королеву марафонов к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.