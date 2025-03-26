Осужденная на пять лет за легализацию денежных средств блогерша Елена Блиновская обжаловала приговор. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Защита «королевы марафонов» подала апелляционную жалобу в Савеловский суд Москвы. Дату ее рассмотрения пока не назначили.

Приговор блогерше вынесли 3 марта. Ее признали виновной по статьям об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем и неправомерном обороте средств платежей.

Блиновской назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере одного миллиона рублей. Также ей запретили заниматься коммерческой деятельностью на протяжении четырех лет.

Ранее стало известно, что «королеву марафонов» могут отправить в ИК-1 под Владимиром. Туда часто попадают женщины, совершившие экономические преступления. В исправительном учреждении знаменитость сможет освоить профессии швеи или парикмахера.