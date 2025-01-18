У режиссера «Самой обаятельной и привлекательной» Бежанова заподозрили инсульт

Советский и российский режиссер Геральд Бежанов потерял сознание в своей квартире. После этого у него заподозрили инсульт, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 18 января Бежанов упал без сознания у себя дома. Когда режиссер пришел в себя, то у него стали наблюдаться проблемы с речью и ориентацией в пространстве. Супруга и сын несколько раз вызывали мужчине скорую, но он отказывался от госпитализации.

Геральд Бежанов известен как режиссер таких советских фильмов, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Срочный вызов», «Где находится нофелет?», «Пирожки с картошкой» и других.

Ранее популярный телеведущий Юрий Николаев опроверг сведения о потере памяти. Он заявил, что никаких проблем со здоровьем не замечал и деменции у него не наблюдается. Сейчас актер находится в больнице, куда его доставили после новогодних праздников со сломанным бедром.