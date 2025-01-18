Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о проблемах с памятью

Народный артист России Юрий Николаев заявил, что у него нет проблем с памятью. Появившиеся в Сети данные телеведущий опроверг в беседе с RT.

«Я не замечал, что с моей памятью что-то стало хуже или лучше. Я этого не замечал. Так что спасибо большое за заботу, за то, что думаете обо мне. Мне это приятно», — сказал он.

О том, что Николаев стал забывать свое имя, ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, 76-летнему телеведущему с трудом удается вспомнить окружающих и место, где находится. Сейчас артист проходит реабилитацию после операции на бедре, а провалы в памяти якобы осложняют процесс лечения.

После новогодних праздников Юрий Николаев попал в больницу с переломом бедра. Врачи провели срочную операцию, после которой артист два дня находился в реанимации. Он подтвердил информацию о госпитализации и сказал, что будет находиться под наблюдением врачей неделю.