На Собчак подали в суд из-за долгов по коммуналке

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал на журналистку Ксению Собчак в суд три иска с требованием взыскать задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд зарегистрировал три иска, в которых фонд просит взыскать плату за жилую площадь и коммунальные услуги: тепло и электроэнергию.

Какую именно сумму задолжала Собчак, агентство не уточнило. Дату судебного заседания пока не назначили. По информации издания, иски поступили в суд 25 сентября.

Ранее в прессе появились сообщения, что Собчак приобрела элитную недвижимость рядом с Кремлем за 1,2 миллиарда рублей. Апартаменты находятся в особняке 1903 года постройки. Многие прозвали этот дом египетским, потому что над его главным входом изображаются бог солнца Ра и скарабей. Также на фасаде здания можно разглядеть барельефы с головами фараонов.

В честь новоселья журналистка устроила вечеринку, на которую пригласила Ольгу Бузову, Тимати, Люсю Чеботину и Татьяну Буланову.