«У меня все хорошо». Звезда «Глухаря» Котлярский опроверг новости о потере слуха

В интернете появилась информация о том, что звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский обратился в больницу из-за потери слуха. Однако сам он в комментарии 360.ru опроверг все домыслы.

«Ну вы же слышите, что я вас слышу. Какие-то бездарные [новости]. У меня все хорошо», — заявил актер.

Он добавил, что это не первый подобный случай — по словам артиста, однажды он читал новость о собственной смерти.

Котлярский родился в 1972 году. Наибольшую известность получил в роли начальника криминальной милиции подполковника Станислава Карпова в сериале «Глухарь» и его спин-оффе «Карпов».

Ранее актриса Галина Польских возмутилась слухами о заболевании раком. Она заявила, что у нее действительно были проблемы с почками, но никакого онкозаболевания ей не диагностировали. Дочь артистки также назвала эти сообщения сплетнями.