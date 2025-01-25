«Ужас, какие сплетни». Звезду советского кино возмутили слухи о раке почек

Появившиеся в прессе сообщения о проблемах актрисы Галины Польских со здоровьем — фейк. Информацию об онкологическом заболевании опровергла как сама артистка, так и ее дочь Мария Сурина. О ситуации со слухами и том, кто такая Галина Польских, — в материале 360.ru.

Страшный диагноз

Первым о том, что у 85-летней актрисы якобы нашли злокачественную опухоль в почке, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, звезда советского кино оказалась в Боткинской больнице.

Дочь артистки Мария Сурина заявила RT, что появившиеся в Сети сообщения — никак не связанные с действительностью слухи.

«С мамой все в порядке. Она дома, на здоровье не жалуется. Сами не знаем, откуда такая информация появилась. Видимо, очередные интернет-сплетни», — подчеркнула она.

Сама Польских в беседе с News.ru призналась, что была в шоке из-за появления новости о раке. Она рассказала, что у нее действительно имелись проблемы с почками, но онкологическое заболевание ей не диагностировали.

«Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда. Я нормально себя чувствую», — добавила артистка.