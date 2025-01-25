«Ужас, какие сплетни». Звезду советского кино возмутили слухи о раке почек
Появившиеся в прессе сообщения о проблемах актрисы Галины Польских со здоровьем — фейк. Информацию об онкологическом заболевании опровергла как сама артистка, так и ее дочь Мария Сурина. О ситуации со слухами и том, кто такая Галина Польских, — в материале 360.ru.
Страшный диагноз
Первым о том, что у 85-летней актрисы якобы нашли злокачественную опухоль в почке, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, звезда советского кино оказалась в Боткинской больнице.
Дочь артистки Мария Сурина заявила RT, что появившиеся в Сети сообщения — никак не связанные с действительностью слухи.
«С мамой все в порядке. Она дома, на здоровье не жалуется. Сами не знаем, откуда такая информация появилась. Видимо, очередные интернет-сплетни», — подчеркнула она.
Сама Польских в беседе с News.ru призналась, что была в шоке из-за появления новости о раке. Она рассказала, что у нее действительно имелись проблемы с почками, но онкологическое заболевание ей не диагностировали.
«Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда. Я нормально себя чувствую», — добавила артистка.
Кто такая Польских
Галина Польских — советская актриса, исполнившая более более 170 ролей в различных фильмах, в том числе в таких известных картинах как «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». Дебютной работой для артистки стала драма «Дикая собака динго», где она сыграла главную героиню — семиклассницу Таню Сабанееву.
Пик карьеры Польских пришелся на советские годы. В 1960-е, помимо культового кино Георгия Данелии, она отметилась в фильмах «Верность» (1965), «Журналист» (1966) и «Ожидания» (1966). В период с 1970 по 1990 годы актриса продолжила играть как драматические роли, так и комедийные. Список ее фильмографии пополнили «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974), «По семейным обстоятельствам» (1977), «Суета сует» (1979) и «За спичками», а также военные фильмы «Обратной дороги нет» (1970), «Фронт без флангов» (1974), «Фронт за линией фронта» (1977).
В последние годы артистка чаще всего снималась в российских мелодрамах. Зрители могли увидеть Польских в «Моей прекрасной няне», «Ранетках», «Елках 10» и других отечественных фильмах и сериалах.