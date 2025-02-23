«У меня нет такого чувства юмора». Откровения Симоньян, которая заменила Кеосаяна на НТВ
Первый выпуск документального проекта «Ч.Т.Д.» вместо телеведущего Тиграна Кеосаяна провела его супруга, главред RT Маргарита Симоньян. Журналистка вернулась на телевидение после того, как ее муж впал в кому.
«Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, не такого обаяния, не такой искрометности, как у него», — заявила Маргарита.
Выпуск был посвящен трагической судьбе актрисы Валентины Серовой, которой восхищался Иосиф Сталин. Константин Симонов посвятил ей легендарное стихотворение «Жди меня». Маргарита Симоньян прочитала это произведение, с трудом сдерживая слезы.
Этот выпуск о стихах, которые сейчас отзываются во мне особенной болью.
Маргарита Симоньян
Валентина Серова впервые вышла замуж в 16 лет. В 19 лет она встретила своего второго мужа — летчика-испытателя Анатолия Серова. Однако счастье длилось недолго: через год после свадьбы Анатолий погиб.
В то время Валентина была беременна. Не в силах справиться с трагедией, она начала искать утешение в алкоголе.
За полгода до начала войны Симонов встретил Серову в театре. Он оставил семью ради нее, однако Валентина не желала выходить за него замуж. Именно ей поэт посвятил стихотворение, которое стало своего рода гимном войны.
После окончания Великой Отечественной войны отношения в этой паре начали портиться. Валентину Серову подозревали в романе с маршалом Рокоссовским, к тому же она продолжала злоупотреблять алкоголем. В итоге в 1954 году Симонов заявил, что разлюбил Серову, и ушел от нее к другой женщине.
Актриса, которой было 58 лет, скончалась. Тело кинозвезды со следами синяков и ссадин было обнаружено в захламленной комнате у нее дома.
Кому она уже была нужна? Бывшая любимица Сталина как актриса, бывшая любимая женщина поэта Симонова, бывшая та, строками о которой вдохновлялись и советский народ, и советская армия. Во всем бывшая. Забулдыга, безвестная пьянчужка, которой когда-то были посвящены строки, помогшие нам выиграть Великую Отечественную войну, ушла вот так.
Маргарита Симоньян
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти. Пока положительной динамики в его состоянии не наблюдается. Симоньян попросила поклонников Тиграна молиться за него. В январе президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России.