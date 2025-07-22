У Лободы могут появиться проблемы со въездом в Россию

Заслуженной артистке Украины, певице Светлане Лободе могут запретить приезжать в Россию. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил собеседник журналистов.

Светлана Лобода — украинская исполнительница и автор песен, известная благодаря песням «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR». Карьерный взлет певицы начался после участия в группе «ВИА Гра». В 2013 году стала заслуженной артисткой Украины.

До начала специальной военной операции звезда активно гастролировала по России и записывала песни с отечественными артистами. После СВО поддержала Украину, покинула Россию и жила в Литве.

В октябре прошлого года Лобода выгнала со своего концерта в Ереване зрительницу. Причиной такого поступка послужил отказ женщины осуждать Россию.