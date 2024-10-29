Лобода выгнала со своего концерта в Ереване зрительницу за отказ осудить Россию

Украинская певица Светлана Лобода, поддерживающая ВСУ, выгнала со своего концерта в Ереване зрительницу за отказ осудить Россию. Фрагмент со скандалом опубликовл Telegram-канал «Неопра, блин!» .

В паузе между песнями Лобода пригласила на сцену зрительницу и потребовала, чтобы та публично осудила действия российских властей. На это женщина по имени Юлия ответила, что она «вне политики».

«Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию. В противном случае я вас попрошу уйти, разговаривать я с вами не хочу», — заявила певица.

Лобода выгнала зрительницу из зала. При этом Юлию поддержали другие зрители и призвали не поддаваться на провокации, слова Лободы встретили гулом и свистом.